Короли игры (сериал, 2009) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Олег задолжал Борзову некоторую сумму, которую сразу полностью вернуть не может. Поскольку Борзов – страстная и увлекающаяся натура, обожающий пари, четверо главных героев делают так, чтобы Олег и Борзов заключили пари, кто больше сможет выпить. В конце концов, Олег побеждает, и Борзову приходится сдержать свое слово и простить Олегу его долг. Находясь на курсах повышения квалификации, Алена - врач – стоматолог, заводит роман с Вениамином Денисовым, ее питерским коллегой. Скоро она понимает, что это была ошибка и пытается порвать с ним, но тот не хочет обращать внимание на ее чувства. Проходит время и однажды Вениамин появляется на пороге ее дома. Он знакомится с ее мужем, детьми и заявляет, что собирается купить дом в Подмосковье, чтобы быть поближе к ней. Вениамин не понимает ее привязанности к мужу и продолжает ее преследовать. Устав от его назойливости, Алена нанимает уже знакомых нам «королей игры», чтобы те помогли ей избавиться от назойливого ухажера.



