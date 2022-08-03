Частная клиника доктора Терехова на грани банкротства из-за того, что один из поставщиков медицинского оборудования Матросов сфабриковал компрометирующие документы. Четверка главных героев, зная страсть Матросова к общению с проститутками, вовлекает его в обманную историю с несовершеннолетней девушкой, изображающей проститутку, которую якобы срочно требуется доставить в больницу для оказания срочной помощи. Доктор Терехов соглашается помочь Матросову принять у себя в клинике «проститутку». В благодарность, Матросов отзывает заявление с требованием погашения долга. Мелкий бизнесмен Сергей Васильев занял денег у ростовщика Виталия Лобанова и не может вернуть долг. Лобанов угрожает ему жизнью его детей, если тот не вернет деньги. Наши герои выясняют, что у Лобанова очень редкая группа крови и заставляют его поверить в то, что ему срочно необходима операция для спасения его жизни. Для проведения операция подручные Лобанова должны найти доноров, согласных дать свою кровь.

