Группа владельцев мелкого бизнеса обращаются к нашим изобретательным героям с целью прекратить выплаты, наложенные на них крупным милицейским чином.

Поскольку этот человек верит в НЛО и прочие подобные вещи, «короли игры» убеждают его, что они из специальной группы ФСБ, занимающейся исследованиями инопланетных существ. В конце концов, в жизни коррумпированного милиционера совершаются важные перемены.

