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Короли игры
1-й сезон
11-я серия

Короли игры (сериал, 2009) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

2009, Короли игры, 11 серия
18+

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О сериале

Группа владельцев мелкого бизнеса обращаются к нашим изобретательным героям с целью прекратить выплаты, наложенные на них крупным милицейским чином.
Поскольку этот человек верит в НЛО и прочие подобные вещи, «короли игры» убеждают его, что они из специальной группы ФСБ, занимающейся исследованиями инопланетных существ. В конце концов, в жизни коррумпированного милиционера совершаются важные перемены.

Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

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