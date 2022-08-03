Шантажист Патрикеев угрожает клиенту наших героев, Эдуарду Соркину, компрометирующими снимками. Команда проводит операцию в «Праймекс-банке», чтобы подменить негативы в сейфе Патрикеева.

Во время операции банк пытаются ограбить. Двое «современных робин гудов» оказываются в числе заложников. Вскоре становится понятно, что и сами грабители являются жертвами коррумпированных работников милиции. Чтобы грабители не смогли дать показания, милиционеры стремятся их уничтожить, не считаясь с жизнью заложников. «Королям игры» приходится вмешаться. Выдавая себя за членов международной антитеррористической группы Интерпола, они спасают заложников и помогают незадачливым грабителям.

