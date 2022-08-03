Королевы. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Королевы
1-й сезон
9-я серия

Королевы (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

8.12021, Queens
Драма, Мюзикл18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Четыре женщины, чья группа Nasty Bitches была популярна в 90-е, решают снова собраться вместе и вернуть себе былую славу.

Страна
США
Жанр
Мюзикл, Драма, Музыка
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.6 IMDb