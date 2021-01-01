Королевы. Сезон 1. Серия 8
Wink
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Королевы (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.12021, Queens
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Четыре женщины, чья группа Nasty Bitches была популярна в 90-е, решают снова собраться вместе и вернуть себе былую славу.

Сериал Королевы 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.5 IMDb