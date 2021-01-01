Королевы. Сезон 1. Серия 6
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6-я серия

Королевы (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.12021, Queens
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Четыре женщины, чья группа Nasty Bitches была популярна в 90-е, решают снова собраться вместе и вернуть себе былую славу.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.5 IMDb