Королевство (2014). Сезон 3. Серия 8
Wink
Сериалы
Королевство (2014)
3-й сезон
8-я серия

Королевство (2014) (сериал, 2017) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

9.52017, Kingdom
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Адреналиновая драма о силе духа. Алви и Лиза владеют тренажерным залом, но дела идут далеко не блестяще. Вся надежда на их сына, талантливого бойца, у которого явно есть перспективы, однако сложная обстановка в семье может все разрушить…Особенно при условии, что в жизни Лизы снова появляется ее экс-бойфренд, бывший чемпион ММА.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Королевство (2014)»