Королевство (2014) (сериал, 2015) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
9.52015, Kingdom
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Адреналиновая драма о силе духа. Алви и Лиза владеют тренажерным залом, но дела идут далеко не блестяще. Вся надежда на их сына, талантливого бойца, у которого явно есть перспективы, однако сложная обстановка в семье может все разрушить…Особенно при условии, что в жизни Лизы снова появляется ее экс-бойфренд, бывший чемпион ММА.
Сериал Королевство (2014) 2 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.5 IMDb
- ММРежиссёр
Майкл
Моррис
- Режиссёр
Гэри
Фледер
- АДРежиссёр
Адам
Дэвидсон
- ДГРежиссёр
Дэнни
Гордон
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- КСАктриса
Киле
Санчес
- МЛАктёр
Мэтт
Лауриа
- ДТАктёр
Джонатан
Такер
- Актёр
Ник
Джонас
- ДГАктриса
Джоэнна
Гоуинг
- ДДАктриса
Джульетт
Джексон
- Актёр
Пол
Уолтер Хаузер
- ДСАктёр
Джо
Стивенсон
- МБАктёр
Мак
Брандт
- ЭМСценарист
Энцо
Милети
- СУСценарист
Скотт
Уилсон
- БРСценарист
Брюс
Расмуссен
- ББПродюсер
Байрон
Баласко
- БППродюсер
Барт
Питерс
- ПМПродюсер
Падрик
Маккинли
- МРХудожница
Мария
Ребман Казо
- ДПХудожник
Дэвид
Поттс
- ПММонтажёр
Падрик
Маккинли
- ДСОператор
Джерри
Сиделл
- ТБКомпозитор
Тайлер
Бейтс