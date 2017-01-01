Королевская академия (сериал, 2017) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

Роуз Золушка — обычная девочка, которая без ума от туфель и сказок. Но когда она находит волшебный ключ, который открывает дверь в удивительный новый мир, выясняется, что сказки бывают не только в книжках!



Сериал Королевская академия 2 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.