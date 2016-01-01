Королевская академия. Сезон 1. Серия 12
Wink
Детям
Королевская академия
1-й сезон
12-я серия

Королевская академия (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

2016, Regal Academy
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сюжет рассказывает о девочке по имени Роуз, которая однажды оказалась в Сказочной Стране. Там она узнала, что ее бабушка - сама Золушка! Теперь Роуз стала ученицей Королевской Академии, где учатся дети и родственники знаменитых принцев и принцесс, таких, как Рапунцель, Красавица и Чудовище, Белоснежка.

Страна
США
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
5.7 IMDb