Король Талсы (сериал, 2024) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Отсидев 25 лет и мечтая о достойной награде от подельников, он хочет вернуться в высшее криминальное общество, но мафия отправляет его в сельскую местность, где вместо небоскребов — кукурузные поля и подозрительные коровы. «Король Талсы» — криминальная драма с элементами комедии от сценариста «Йеллоустоуна» Тейлора Шеридана с Сильвестром Сталлоне.
Сталлоне играет матерого мафиози Дуайта Манфреди, которого после тюрьмы ссылают строить криминальную империю в провинциальной Талсе, штат Оклахома. Собрав свою разношерстную банду от бармена-мечтателя до таксиста с амбициями гангстера, Дуайт воюет с местными жуликами, жаждущими засадить его по новой копами и собственным прошлым, которое лезет из всех щелей, как шило из мешка. Сериал наполнен экшеном, драмой и маскулинными хохмами, которые постоянно выдает крепкий старик Слай, словно батя, вышедший на кухню в разгар студенческой вечеринки. Сталлоне привносит в сериал суровость Рэмбо и харизму Рокки, а Шеридан лихо смешивает вестерн и гангстерский вайб.
Слай доказывает, что возраст — не помеха тому, чтобы навести шороху в сериале «Король Талсы». Смотреть сериал можно в любом настроении и компании, он неизменно веселит. «Король Талсы» — это когда ты хотел быть Крестным отцом, а стал крестным папашей местного родео.
Рейтинг
- КЗРежиссёр
Крейг
Зиск
- Режиссёр
Гай
Ферленд
- Режиссёр
Аллен
Култер
- МСАктёр
Мартин
Старр
- ГХАктёр
Гаррет
Хедлунд
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- ДУАктёр
Джей
Уилл
- АПАктёр
А.С.
Петерсон
- Актёр
Макс
Казелла
- АСАктриса
Андреа
Сэвадж
- ДДАктриса
Дана
Дилейни
- Актёр
Винсент
Пьяцца
- Актёр
Доменик
Ломбардоцци
- Сценарист
Сильвестр
Сталлоне
- РБПродюсер
Рон
Бёркл
- Продюсер
Тейлор
Шеридан
- ДДХудожник
Джон
Д. Кретщмер
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс