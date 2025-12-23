Король Талсы. Сезон 1. Серия 8
Сериалы
Король Талсы
1-й сезон
8-я серия

Король Талсы (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.42022, Король Талсы. Сезон 1. Серия 8
Драма, Криминал18+

О сериале

Осужденный нью-йоркский мафиози Дуайт Манфреди по прозвищу Генерал спустя четверть века выходит на свободу. Босс отправляет его в глушь — в Талсу, штат Оклахома — для организации там криминальной сети. Генерал берётся за дело со всей серьёзностью и начинает создавать новую криминальную империю.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Время
35 мин / 00:35

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Король Талсы»