Король Талсы (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Осужденный нью-йоркский мафиози Дуайт Манфреди по прозвищу Генерал спустя четверть века выходит на свободу. Босс отправляет его в глушь — в Талсу, штат Оклахома — для организации там криминальной сети. Генерал берётся за дело со всей серьёзностью и начинает создавать новую криминальную империю.

