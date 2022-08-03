Короче. Скетчи (сериал, 2019) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Нет ничего смешнее, жeстче и правдивее «Короче», зато есть кое-что покороче. «Короче. Скетчи» — новый удобный формат любимого сериала о том, как поколение миллениалов вспоминает свои 2000-е, отжигает на вписках, копит деньги на Москву, удаляется из соцсетей и живeт здесь и сейчас.

