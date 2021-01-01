Кори Сэндхаген vs ТиДжей Диллашоу
Wink
Сериалы
UFC Fight Night Las Vegas 32
1-й сезон
Кори Сэндхаген vs ТиДжей Диллашоу

UFC Fight Night Las Vegas 32 (сериал, 2021) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

2021, UFC
Спортивный, Спортивный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Бывший двукратный чемпион легчайшего дивизиона ТиДжей Диллашоу вернулся в октагон после двухлетнего перерыва. Его соперником стал Кори Сэндхаген (#2 рейтинга), идущим на серии из двух побед. В UFC Сэндхаген потерпел поражение лишь от чемпиона дивизиона Алджэмейна Стерлинга.

Сериал Кори Сэндхаген vs ТиДжей Диллашоу 1 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Спортивный
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг