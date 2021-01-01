WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 181-й сезонКори Сэндхаген vs Фрэнки Эдгар
UFC Fight Night Las Vegas 18 (сериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
2021, UFC
Спорт, Спорт18+
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О сериале
В главном поединке турнира UFC Fight Night 184 бывший чемпион Strikeforce в тяжeлом весе Алистар Оверим (#5 в рейтинге UFC) сразился с бывшим чемпионом Bellator Александром Волковым, занимающим шестую строчку рейтинга тяжеловесов UFC.
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