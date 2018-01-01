Корея. 5000 лет выживания (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Корея. 5000 лет выживания. Серия 6
Корея. 5000 лет выживания
1-й сезон
6-я серия

8.32018, 5000 Years of Survival
Документальный, Исторический0+

О сериале

2018 год на Корейском полуострове ознаменовался кризисом в расстановке сил между сильными державами. Небольшой, но важный регион оказался местом столкновения супердержав: США, КНР, Японии и России. Однако текущий геополитический конфликт, разразившейся между государствами, разворачивается далеко не в первый раз. В течение последних пяти тысяч лет Корея вынуждена была бесчисленное количество раз переносить подобные кризисы между крупными державами...

