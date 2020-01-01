3 класс. Русский язык (сериал, 2020) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

Язык наш учитель. А каждое слово урок. Особенно интересны уроки однокоренных слов. Вот тракторист. Он водит трактор. Трава подорожник растeт у дороги. Зимовьем называют место, где зимуют. Однокоренные слова помогают понять, как образовалось слово, что оно обозначает. Об этом в уроке Корень слова. Однокоренные слова. В ходе урока вы понаблюдаете за семьями слов, узнаете, что такое однокоренные слова, что называют корнем слова, убедитесь, что корень в родственных словах пишется одинаково, а ещe понаблюдаете за чередованием согласных в корне.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

