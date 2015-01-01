Корабль (сериал, 2015) сезон 2 серия 19 смотреть онлайн

Корабль. Сезон 2. Серия 19
9.32015, Корабль. Сезон 2. Серия 19
Фантастика, Приключения18+

О сериале

Сюжет повествует об экипаже учебного судна, который выходит в море и попадает в сильный шторм. На Земле происходит техногенная катастрофа, суши больше нет.

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Приключения, Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

