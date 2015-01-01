Корабль. Сезон 2. Серия 16
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16-я серия

Корабль (сериал, 2015) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн

9.32015, Корабль. Сезон 2. Серия 16
Фантастика, Мелодрамы18+

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Сюжет

Сюжет повествует об экипаже учебного судна, который выходит в море и попадает в сильный шторм. На Земле происходит техногенная катастрофа, суши больше нет.

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Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Корабль»