Копии великих мастеров (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Эта серия пока недоступна

Каждый великий мастер тоже когда-то учился рисовать. Великими они стали из-за узнаваемого стиля и техник, над которыми трудились долгое время. В этом курсе мы познакомим начинающих художников с творчеством и биографией известных мастеров. Вдохновившись их работами, будем создавать свои, используя узнаваемые техники и приемы Винсента Ван Гога, Бориса Кустодиева, Поля Синьяка и Фриды Кало.

