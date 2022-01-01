Копии великих мастеров (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

WinkДетямКопии великих мастеров1-й сезонПортрет Фриды Каро (практика)
Портрет Фриды Каро (практика)
Документальный
О сериале
Каждый великий мастер тоже когда-то учился рисовать. Великими они стали из-за узнаваемого стиля и техник, над которыми трудились долгое время. В этом курсе мы познакомим начинающих художников с творчеством и биографией известных мастеров. Вдохновившись их работами, будем создавать свои, используя узнаваемые техники и приемы Винсента Ван Гога, Бориса Кустодиева, Поля Синьяка и Фриды Кало.