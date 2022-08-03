Копии маслом (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

С чего начинается обучение многих художников в университетах и академиях? Для того, чтобы изучить техники, которыми работали великие мастера, студенты копируют их шедевры. Мы предлагаем юным художникам не ждать и начать учиться у Марка Шагала или Винсента Ван Гога уже сейчас. Наша маленькая преподавательница Ульяна расскажет интересные факты из жизни признанных мастеров и шаг за шагом покажет, как рисовать копии их самых известных картин.

