7 класс. Алгебра (сериал, 2019) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке мы вспомним, что такое координатная плоскость и координаты точки. Поговорим о декартовой (прямоугольной) системе координат и научимся определять координаты точки и строить точки по заданным координатам.





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