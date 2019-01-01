Координатная плоскость (Г. Г. Гаицгори)
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7 класс. Алгебра
Линейная функция
Координатная плоскость (Г. Г. Гаицгори)

7 класс. Алгебра (сериал, 2019) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

6.82019, Координатная плоскость (Г. Г. Гаицгори)
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Математический язык. Математическая модельЛинейная функцияСистема двух линейных уравнений с двумя переменнымиСтепень с натуральным показателем и её свойстваОдночлены. Арифметические операции над одночленамиМногочлены. Арифметические операции над многочленамиРазложение многочленов на множителиФункция y=x²Повторение курса алгебры 7-го класса

Сюжет

На этом уроке мы вспомним, что такое координатная плоскость и координаты точки. Поговорим о декартовой (прямоугольной) системе координат и научимся определять координаты точки и строить точки по заданным координатам.

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