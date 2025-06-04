Контроль за животными. Сезон 1. Серия 1
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Контроль за животными
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Контроль за животными (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2023, Контроль за животными. Сезон 1. Серия 1
Комедия18+

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О сериале

Бывший полицейский после увольнения вынужден работать в службе контроля за животными. Ему и его команде предстоит столкнуться с хищниками и разобраться с владельцами домашних животных, которые не заботятся о своих питомцах.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Контроль за животными»