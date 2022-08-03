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Континуум (сериал, 2012) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2012, Continuum 1. 9
Фантастика, Боевик18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

"Семейное время". Хотя в каждом конкретном случае тяжело определить, кто закупает огромное количество аммиачной селитры, Кира и Карлос отслеживают источник на ферме Роланд, Алек восстановит полную функциональность CRM костюма. И это как раз вовремя, потому что он будет использован в вооруженном противостоянии.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Континуум»