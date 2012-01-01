Континуум (сериал, 2012) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2012, Continuum 1. 7
Фантастика, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
"Политика времени". Высокие ставки избирательного союза позволяют Кире впервые вкусить современные политические интриги. Но вопросы доверия и лояльности выносят на поверхность доказательства, которые указывают на причастность Карлоса к смерти. Из первых рук Кира узнает человека, кото�рый пойдет на все, чтобы быть выбранным.
Сериал Континуум 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаКанада
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Зарубежные
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ПУРежиссёр
Пэт
Уильямс
- ДФРежиссёр
Дэвид
Фрэйзи
- УВРежиссёр
Уильям
Варинг
- МРРежиссёр
Майк
Рол
- РНАктриса
Рэйчел
Николс
- ЭК�Актёр
Эрик
Кнудсен
- ВУАктёр
Виктор
Уэбстер
- СЛАктёр
Стивен
Лобо
- РКАктёр
Роджер
Кросс
- ЛПАктриса
Лувия
Петерсен
- ОНАктёр
Омари
Ньютон
- ЛДАктриса
Лекса
Дойг
- РХАктёр
Ричард
Хэрмон
- БМАктёр
Брайан
Маркинсон
- ДМСценарист
Дэнис
МакГрат
- ПУПродюсер
Пэт
Уильямс
- ТЖПродюсер
Тодд
Жиру
- КАХудожник
Крис
Аугуст
- ДФХудожник
Джеймс
Филпотт
- ПОХудожник
Питер
Очотта
- ЛРМонтажёр
Лиза
Робисан
- ДРОператор
Джоэль
Рэнсом
- ГМОператор
Грегори
Миддлтон
- Композитор
Джефф
Дэнна