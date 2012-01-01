Континуум (сериал, 2012) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

"Политика времени". Высокие ставки избирательного союза позволяют Кире впервые вкусить современные политические интриги. Но вопросы доверия и лояльности выносят на поверхность доказательства, которые указывают на причастность Карлоса к смерти. Из первых рук Кира узнает человека, кото�рый пойдет на все, чтобы быть выбранным.



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