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Континуум (сериал, 2012) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2012, Continuum 1. 7
Фантастика, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

"Политика времени". Высокие ставки избирательного союза позволяют Кире впервые вкусить современные политические интриги. Но вопросы доверия и лояльности выносят на поверхность доказательства, которые указывают на причастность Карлоса к смерти. Из первых рук Кира узнает человека, который пойдет на все, чтобы быть выбранным.

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Информация

Страна
Канада
Качество
SD
Жанры
Фантастика, Зарубежные

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Континуум»

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