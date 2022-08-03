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Континуум (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2012, Continuum 1. 4
Фантастика, Боевик18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

"Вопрос времени". Ученый, работавший над созданием источника чистой энергии, найден убитым. Список подозреваемых выводит Киру на путь, где ей предстоит сделать непростой выбор, чтобы сохранить будущее.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Континуум»