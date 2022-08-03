Континуум (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2012, Continuum 1. 4
Фантастика, Боевик18+
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О сериале
"Вопрос времени". Ученый, работавший над созданием источника чистой энергии, найден убитым. Список подозреваемых выводит Киру на путь, где ей предстоит сделать непростой выбор, чтобы сохранить будущее.
СтранаКанада
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоSD
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ПУРежиссёр
Пэт
Уильямс
- ДФРежиссёр
Дэвид
Фрэйзи
- УВРежиссёр
Уильям
Варинг
- МРРежиссёр
Майк
Рол
- РНАктриса
Рэйчел
Николс
- ЭКАктёр
Эрик
Кнудсен
- ВУАктёр
Виктор
Уэбстер
- СЛАктёр
Стивен
Лобо
- РКАктёр
Роджер
Кросс
- ЛПАктриса
Лувия
Петерсен
- ОНАктёр
Омари
Ньютон
- ЛДАктриса
Лекса
Дойг
- РХАктёр
Ричард
Хэрмон
- БМАктёр
Брайан
Маркинсон
- ДМСценарист
Дэнис
МакГрат
- ПУПродюсер
Пэт
Уильямс
- ТЖПродюсер
Тодд
Жиру
- КАХудожник
Крис
Аугуст
- ДФХудожник
Джеймс
Филпотт
- ПОХудожник
Питер
Очотта
- ЛРМонтажёр
Лиза
Робисан
- ДРОператор
Джоэль
Рэнсом
- ГМОператор
Грегори
Миддлтон
- Композитор
Джефф
Дэнна