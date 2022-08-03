"Трата времени". Отряд Свободы не может вернуться в своe время и тогда внутри него происходят конфликты. Ко всему этому глава отряда тяжело заболел. Это всe может привести к смене власти. Келлог, чтобы сделать безопасным своe будущее, провоцирует одного из членов отряда на серьeзную ошибку. Тем временем в городе найдены трупы мужчин с извлечeнными гипофизами.

