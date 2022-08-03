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Континуум (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2012, Continuum 1. 3
Фантастика, Боевик18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

"Трата времени". Отряд Свободы не может вернуться в своe время и тогда внутри него происходят конфликты. Ко всему этому глава отряда тяжело заболел. Это всe может привести к смене власти. Келлог, чтобы сделать безопасным своe будущее, провоцирует одного из членов отряда на серьeзную ошибку. Тем временем в городе найдены трупы мужчин с извлечeнными гипофизами.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Континуум»