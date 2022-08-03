Контакты (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
У Томаса уникальный дар: касаясь различных предметов, он видит воспоминания других людей. Чтобы избежать наказания за совершeнное в прошлом преступление, герой начинает работать на ФБР. Внезапно Томас узнаeт, что жизнь его брата-полицейского под угрозой, и решает вмешаться в его новое расследование.
Рейтинг
6.8 IMDb
- ТЖАктёр
Тома
Жуанне
- АЛАктёр
Алексис
Лоре
- ИДАктриса
Ингрид
Доннадье
- ЖКАктёр
Жереми
Ковийо
- АРАктриса
Амели
Ремакль
- ЛБАктриса
Лувия
Башелье
- ЖБАктёр
Жюльен
Буасселье
- СМАктриса
Сара
Мортенсен
- МААктриса
Май
Ань Ле
- ЭСАктриса
Элен
Сёзаре
- ККСценарист
Кристоф
Кармона
- ККПродюсер
Кристоф
Кармона
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Сергеев
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- ЛКОператор
Людовик
Кольбо-Жюстен