Контакты. Сезон 1. Серия 4
Wink
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Контакты
1-й сезон
4-я серия
8.72015, Contact
Боевики, Криминал18+

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Контакты (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

У Томаса уникальный дар: касаясь различных предметов, он видит воспоминания других людей. Чтобы избежать наказания за совершeнное в прошлом преступление, герой начинает работать на ФБР. Внезапно Томас узнаeт, что жизнь его брата-полицейского под угрозой, и решает вмешаться в его новое расследование.

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Рейтинг

6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Контакты»