Консульство и образование наполеоновской империи
Wink
Детям
8 класс. Всеобщая история
Страны Европы в XIX – начале XX века
Консульство и образование наполеоновской империи

8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

5.02013, Консульство и образование наполеоновской империи
Образовательные0+
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Сезоны и серии

ВведениеСтраны Европы в XIX – начале XX векаСтраны Америки в XIX – начале XX векаТрадиционные общества в XIX – начале XX векаМеждународные отношения в XIX – начале XX века

Сюжет

Конец XVIII ; начало XIX века ; важнейший период в истории Франции. Правящие группировки сменяли друг друга со стремительной силой и быстротой. От якобинской диктатуры Франция переходит к правлению исполнительного органа ; Директории, в результате переворота 18 брюмера власть попадает в руки 3-х консулов, одним из которых был Наполеон Бонапарт. Куда в дальнейшем будут направлены политические, экономические и внешнеполитические векторы развития Франции, вы узнаете, изучив данный урок.

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