8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Конец XVIII ; начало XIX века ; важнейший период в истории Франции. Правящие группировки сменяли друг друга со стремительной силой и быстротой. От якобинской диктатуры Франция переходит к правлению исполнительного органа ; Директории, в результате переворота 18 брюмера власть попадает в руки 3-х консулов, одним из которых был Наполеон Бонапарт. Куда в дальнейшем будут направлены политические, экономические и внешнеполитические векторы развития Франции, вы узнаете, изучив данный урок.





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