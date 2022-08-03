8 класс. История России (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Консерватизм возник на рубеже XVIIIXIX вв. как реакция на бедствия Великой французской революции. В Российскую империю же он пришел в начале XIX в., где его идеи начал развивать Н.М. Карамзин. Наиболее яркое выражение идеология консерватизма нашла при М.Н. Каткове и К.П. Победоносцеве лидерах российского консерватизма второй половины XIX в. Консерваторы стремились повлиять на власть и нашли для этого действенный способ начали проводить свои реформы в области образования, что оказалось очень действенным методом в политической борьбе с либералами. Более подробно обо всем этом вы узнаете из данного урока.



