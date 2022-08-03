WinkДетям11 класс. ОбществознаниеЧеловек и экономикаКонкуренция и монополия
11 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
5.52020, Конкуренция и монополия
Образовательные18+
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О сериале
Вашему вниманию предлагается видеоурок Конкуренция и монополия. На нем мы рассмотрим то, без чего не бывает никогда рыночных отношений, конкуренция. Дадим определение этому термину, под которым понимают борьбу производителей за лучшие условия производства и сбыта товара и услуг. Также рассмотрим, что собой представляет монополия, причины ее возникновения, основные характеристики.
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