Вашему вниманию предлагается видеоурок Конкуренция и монополия. На нем мы рассмотрим то, без чего не бывает никогда рыночных отношений, конкуренция. Дадим определение этому термину, под которым понимают борьбу производителей за лучшие условия производства и сбыта товара и услуг. Также рассмотрим, что собой представляет монополия, причины ее возникновения, основные характеристики.



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