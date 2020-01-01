11 класс. История России (сериал, 2020) сезон 12 серия 29 смотреть онлайн

Сюжет

Совершенно однородных обществ нет: в каждом тлеет какой-нибудь конфликт религиозный, идеологический или национальный. Закон, культура и взаимная терпимость людей держат конфликт в мирных рамках.

Ситуация меняется, когда тлеющий конфликт раздувают внутренние экстремистские силы ил�и внешние враги. Ошибка правящих кругов, вовремя не увидевших опасность, приводит к цепной реакции конфликтов и в итоге к гражданской войне, возможному распаду страны или установлению диктатуры. Печальные примеры разделения некогда единых государств говорят, что в современном мире есть эффективные методы разжигания конфликтов.

Но есть способы предотвратить гражданскую войну: реформы, развитие культуры, толерантности и патриотическое воспитание населения. Как избегать конфликтов и сохранять гражданский мир, обсудим с доктором исторических наук Цветковым В.Ж.



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