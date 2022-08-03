Конец людей. Сезон 1. Серия 1
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Конец людей (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.12019, Laëtitia
Триллер, Биография18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Драма на основе книги «Летиция, или Конец людей» о реальной истории, которая потрясла Францию в 2011 году. Информация о загадочном исчезновении 18-летней Летиции выходит далеко за пределы еe маленького города. Поиски правды раскрывают страшные тайны еe родных и сестры-близнеца, а также пороки полиции и судебной системы.

Страна
Франция
Жанр
Криминал, Драма, Биография, Триллер
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Конец людей»