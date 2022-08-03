На этом уроке подводятся итоги хрущевской оттепели и объясняются причины, которые привели к тому, что Хрущев ушел в отставку. Годы нахождения у власти Хрущева (19541964 гг.) являются важным десятилетием в истории нашей страны, и изучив этот урок, вы будете лучше понимать данный исторический период.



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