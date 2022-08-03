Конец хрущевской оттепели
Wink
Детям
11 класс. История России
Реформы Н.С. Хрущева. "Оттепель". 1953 - 1964
Конец хрущевской оттепели

11 класс. История России (сериал, 2020) сезон 7 серия 6 смотреть онлайн

6.52020, Конец хрущевской оттепели
Образовательные18+

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О сериале

На этом уроке подводятся итоги хрущевской оттепели и объясняются причины, которые привели к тому, что Хрущев ушел в отставку. Годы нахождения у власти Хрущева (19541964 гг.) являются важным десятилетием в истории нашей страны, и изучив этот урок, вы будете лучше понимать данный исторический период.

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Жанр
Образовательные
Время
5 мин / 00:05

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