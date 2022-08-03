WinkДетям11 класс. История РоссииРеформы Н.С. Хрущева. "Оттепель". 1953 - 1964Конец хрущевской оттепели
11 класс. История России (сериал, 2020) сезон 7 серия 6 смотреть онлайн
6.52020, Конец хрущевской оттепели
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На этом уроке подводятся итоги хрущевской оттепели и объясняются причины, которые привели к тому, что Хрущев ушел в отставку. Годы нахождения у власти Хрущева (19541964 гг.) являются важным десятилетием в истории нашей страны, и изучив этот урок, вы будете лучше понимать данный исторический период.
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