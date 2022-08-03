Кондор. Сезон 2. Серия 4
Wink
Сериалы
Кондор
2-й сезон
4-я серия

Кондор (сериал, 2020) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

8.32020, Condor
Боевик, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Молодой работник ЦРУ Джо Тернер обнаруживает, что все сотрудники его отдела убиты. Расследование преступления раскрывает шокирующие тайны и крупный заговор, в центре которого находится он сам.

Страна
США
Жанр
Боевик, Драма, Триллер
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кондор»