Кондор. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Кондор
1-й сезон
8-я серия

Кондор (сериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.32018, Condor
Боевики, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Молодой работник ЦРУ Джо Тернер обнаруживает, что все сотрудники его отдела убиты. Расследование преступления раскрывает шокирующие тайны и крупный заговор, в центре которого находится он сам.

Сериал Кондор 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кондор»