Кондор (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Молодой работник ЦРУ Джо Тернер обнаруживает, что все сотрудники его отдела убиты. Расследование преступления раскрывает шокирующие тайны и крупный заговор, в центре которого находится он сам.



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