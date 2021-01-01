Комплекс упражнений для беременных. Тренировка для беременных
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Доктор Демченко
1-й сезон
143-я серия

Доктор Демченко (сериал, 2021) сезон 1 серия 143 смотреть онлайн

7.72021, Комплекс упражнений для беременных. Тренировка для беременных
Блог18+

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О сериале

Доктор Владимир Сергеевич Демченко Очные консультации в Москве. Клиника "Динамика" - Спортивный врач, мануальный терапевт. - Действующий член Русской Остеопатической Ассоциации - Сертифицированный практик концепции Mulligan, Мейтленд, Маккензи. - Подиатор. (член лиги развитии подиатрии) - Мануальный терапевт ПХК ЦСКА - Главный врач Беговой школы ILR - Основатель клиники спортивной реабилитации "Динамика"

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Жанр
Блог
Время
24 мин / 00:24

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