Лиза - фотограф. На выставке она знакомится с Олегом Орловым и соглашается стать компаньонкой для его больной дочери. Не сразу, но Лизе удается подружиться с капризной девочкой. Саша Орлова напоминает Лизе погибшую младшую сестру. Вскоре Лиза узнает, что Саше снятся кошмары. По ночам к ней приходит покойная мама и зовет девочку с собой. Поэтому Саша верит, что скоро умрет. Ни папа, ни мачеха Саши, Кристина, не придают значения видениям девочки. Но однажды ночью в доме Орловых Лиза сама сталкивается с «призраком». Теперь она должна узнать, кто пугает Сашу и какая опасность грозит девочке в этом доме.

