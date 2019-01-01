Комната (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Остросюжетный испанский сериал. Яго Коста считался лучшим полицейским следователем, пока не совершил убийство. Теперь он в тюрьме и собирается рассказать миру, почему он это сделал. Приняв такое решение, он постепенно раскрывает Саре, молодой, амбициозной журналистке, детали своих дел.



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