Комната. Сезон 1. Серия 2
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Комната (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.42019, La sala
Триллеры, Зарубежные18+

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Сюжет

Остросюжетный испанский сериал. Яго Коста считался лучшим полицейским следователем, пока не совершил убийство. Теперь он в тюрьме и собирается рассказать миру, почему он это сделал. Приняв такое решение, он постепенно раскрывает Саре, молодой, амбициозной журналистке, детали своих дел.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb