Комната 207 (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Мистический триллер из Египта – об отеле со зловещей комнатой и любопытном портье, который не следовал правилам. 1968 год. Джамал приступает к новой работе –портье в отеле «Луна». Хозяин принимает его радушно и предоставляет жилье, но Джамал не подозревает, что у отеля есть секрет – загадочный номер 207. Каждый, кто переступает его порог, становится свидетелем невероятных и жутких вещей, о которых уже не может забыть. Когда 207 комнату снимает загадочная гостья, жизнь Джамала меняется навсегда. Что ждет нового портье и почему ему не спешат рассказывать о судьбе его предшественника, узнаете, посмотрев сериал «Комната 207» онлайн на Wink.

