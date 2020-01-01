Комната 104. Сезон 4. Серия 7
Wink
Сериалы
Комната 104
4-й сезон
7-я серия

Комната 104 (сериал, 2020) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

6.12020, Room 104
Ужасы18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Действие происходит в одном и том же номере обычного американского отеля вблизи аэропорта. Это самое скучное и унылое место, которое только можно вообразить. Но именно среди тусклой обыденности часто случаются необыкновенные вещи. Смешные, странные, грустные, абсурдные и даже страшные.

Сериал Комната 104 4 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Комната 104»