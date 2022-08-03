Комната 104. Сезон 4. Серия 4
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Комната 104
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Комната 104 (сериал, 2020) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

6.12020, Room 104
Ужасы, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Действие происходит в одном и том же номере обычного американского отеля вблизи аэропорта. Это самое скучное и унылое место, которое только можно вообразить. Но именно среди тусклой обыденности часто случаются необыкновенные вещи. Смешные, странные, грустные, абсурдные и даже страшные.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Ужасы, Драма, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Комната 104»