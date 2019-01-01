Комната 104. Сезон 3. Серия 10
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Комната 104
3-й сезон
10-я серия

Комната 104 (сериал, 2019) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

6.12019, Room 104
Ужасы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Действие происходит в одном и том же номере обычного американского отеля вблизи аэропорта. Это самое скучное и унылое место, которое только можно вообразить. Но именно среди тусклой обыденности часто случаются необыкновенные вещи. Смешные, странные, грустные, абсурдные и даже страшные.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Комната 104»