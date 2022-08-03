Комиссарша. Серия 8
Комиссарша
1-й сезон
8-я серия

Комиссарша (сериал, 2016) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2016, Комиссарша. Серия 8
Военный, Драма12+

О сериале

Галина уехала из родного городка в Москву много лет назад, оставив маленького сына Илью на воспитание матери. В столице после окончания института попала на работу в отделение милиции, откуда в 41-ом ушла на войну. Через два года после ранения Галина возвращается на службу в родной город.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.7 КиноПоиск

