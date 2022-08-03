Комиссарша (сериал, 2016) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Галина уехала из родного городка в Москву много лет назад, оставив маленького сына Илью на воспитание матери. В столице после окончания института попала на работу в отделение милиции, откуда в 41-ом ушла на войну. Через два года после ранения Галина возвращается на службу в родной город.

